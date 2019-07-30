В официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре коронован верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах, наследный правитель малайзийского штата Паханг. День присяги нового короля совпал с его 60-летием. Предыдущий король отрекся от престола после женитьбы на россиянке.

В официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре коронован султан — верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах, наследный правитель малайзийского штата Паханг.День присяги нового короля совпал с его 60-летием.В истории независимой Малайзии он стал шестнадцатым королем. На торжественной церемонии присутствовало около 700 человек, в том числе представители королевских династий и члены правительства, сообщают местные СМИ.День присяги совпал с 60-летием нового короля Малайзии.В своей тронной речи коронованный правитель обещал приложить усилия для того, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, и поставить "благополучие людей превыше всего".Присягу новому королю принес премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ТАСС.31 января В качестве монарха Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул 31 января – после отречения короля Мухаммада V.По неофициальным сообщениям в местных СМИ он оставил престол под давлением Совета правителей Малайзии, не одобривших его брак с россиянкой Оксаной Воеводиной.Однако продлился он недолго: в середине июля стало известно, что они развелись.Монарха в Малайзии, который в основном выполняет представительские функции, тайным голосованием избирает Совет правителей. В него входят наследственные султаны девяти из 13 штатов страны. Король занимает трон на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.