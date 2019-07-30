Подросткам из Омска не удалось выявить сильнейшую команду на дворовом турнире по футболу из-за двух пожилых женщин, лишивших юных футболистов мячей. Вооруженных ножом недовольных пенсионерок сняли на видео.

Подросткам из Омска не удалось выявить сильнейшую команду на дворовом турнире по футболу из-за двух пожилых женщин, лишивших юных футболистов мячей. Вооруженных ножом недовольных пенсионерок сняли на видео.Первенство среди дворовых команд планировали провести во дворе домов №171 и 173а по проспекту Мира, где есть поле, однако до полноценной игры дело так и не дошло. Две пожилые подруги долго требовали от подростков покинуть площадку, а затем порезали ножом два мяча, объяснив свои действия тем, что те постоянно вылетали за бровку."Теперь эти дамы собирают подписи, чтобы вообще убрать ворота", — отметила автор записи.По ее словам, подростки потребовали вернуть им 6 тысяч рублей за испорченный инвентарь, но услышали в свой адрес лишь ругательства. К моменту приезда полицейских пенсионерки заперлись в квартирах и выходить отказались, так что к ответственности их так и не привлекли.