Певицу Нюшу привели в отчаяние новости о пожарах в Сибири. Артистка просит подписчиков не быть равнодушными – она уверена, что активность в соцсетях заставит обратить внимание на проблему тех, от кого зависит ее решение.

Певицу Нюшу привели в отчаяние новости о пожарах в Сибири.Артистка просит подписчиков не быть равнодушными – она уверена, что активностьв соцсетях заставит обратить внимание на проблему тех, от кого зависит еерешение.Певица Нюша написала об ужасающих масштабах бедствия вСибири. Артистка напомнила, что огонь охватил уже более 2,6 миллиона гектаров -и понятно, что площадь пожаров будет расти."Страшнее всего липкое бездействие, в котором мызамерли и смотрим на катастрофу, будто все это не с нами происходит... А пожаррасползается, он безжалостен. Я уверена, что если мы приложим максимальныеусилия, все посты, петиции и репортажи помогут обратить внимание на проблемутех, кто обладает возможностями сделать что – нибудь, ну, хоть что– нибудь...",– написала певица Нюша в Instagram.Артистка призвала своих подписчиков говорить об этойпроблеме в своих ресурсах. Она просит фолловеров подписать петицию.убеждена, что таким образом можно остановить "это безобразие".Напомним, флешмоб #сибирьгорит запустила в Сети актрисаЛюбовь Толкалина. Инициатива нашла широкую поддержку. Ее уже поддержали ВасилийВакуленко (Баста), Станислав Бондаренко, Мария Кожевникова и многие другие.Теперь к флешмобу подключилась и .