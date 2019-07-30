Певицу Нюшу привели в отчаяние новости о пожарах в Сибири.
Артистка просит подписчиков не быть равнодушными – она уверена, что активность
в соцсетях заставит обратить внимание на проблему тех, от кого зависит ее
решение.
Певицу Нюшу привели в отчаяние новости о пожарах в Сибири.
Артистка просит подписчиков не быть равнодушными – она уверена, что активность
в соцсетях заставит обратить внимание на проблему тех, от кого зависит ее
решение.
Певица Нюша написала об ужасающих масштабах бедствия в
Сибири. Артистка напомнила, что огонь охватил уже более 2,6 миллиона гектаров -
и понятно, что площадь пожаров будет расти.
"Страшнее всего липкое бездействие, в котором мы
замерли и смотрим на катастрофу, будто все это не с нами происходит... А пожар
расползается, он безжалостен. Я уверена, что если мы приложим максимальные
усилия, все посты, петиции и репортажи помогут обратить внимание на проблему
тех, кто обладает возможностями сделать что – нибудь, ну, хоть что– нибудь...",
– написала певица Нюша в Instagram.
Артистка призвала своих подписчиков говорить об этой
проблеме в своих ресурсах. Она просит фолловеров подписать петицию.
убеждена, что таким образом можно остановить "это безобразие".
Напомним, флешмоб #сибирьгорит запустила в Сети актриса
Любовь Толкалина. Инициатива нашла широкую поддержку. Ее уже поддержали Василий
Вакуленко (Баста), Станислав Бондаренко, Мария Кожевникова и многие другие.
Теперь к флешмобу подключилась и .