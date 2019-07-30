Поведение президента Украины Владимира Зеленского не соответствует его должности. Разгильдяйство и безответственность нового лидера Незалежной заставляет Запад серьезно нервничать, уверены эксперты. Вместо занятия государственными делами, Зеленский предпочитает отдыхать на пляже и распивать алкогольные напитки, отметил политолог Игорь Коротченко.
Поведение президента Украины Владимира Зеленского не соответствует его должности. Разгильдяйство и безответственность нового лидера Незалежной заставляет Запад серьезно нервничать, уверены эксперты. Вместо занятия государственными делами, Зеленский предпочитает отдыхать на пляже и распивать алкогольные напитки, отметил политолог Игорь Коротченко.
Эксперт напомнил, что специальный представитель
Госдепартамента США Курт Волкер не устает повторять о "войне Украины с
Россией". Но в то же время Зеленский, являющийся верховным
главнокомандующим вооруженных сил страны, отдыхает на пляже, отметил Коротченко
в эфире на телеканале "Россия 1".
По его мнению, это говорит о том, что в Киеве не опасаются
мифических российских войск, поскольку в Донбассе их нет. "Поэтому можно
спокойно ехать в Одессу и пить пиво", – заключил политолог.
Фотография Зеленского на пляже появилась на его странице в
Facebook несколько дней назад. Глава государства пошутил про "охрану,
боевых водолазов и разведчиков", которые его окружают, и пожелал
подписчикам хороших выходных.
Фотография отдыхающего на пляже президента привела в
бешенство некоторых пользователей Сети. напомнили, что в стране
продолжается война, гибнут молодые бойцы, а цены на продукты ползут вверх.
"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с
фонтанчиками. Президент работает", – возмутился один из подписчиков.
По мнению политолога Алексея Мухина, Зеленского на Западе не
воспринимают как серьезного политика. В эфире радиостанции "Вести"
эксперт отметил, что в глазах европейских лидеров глава Незалежной еще не дорос
до равного партнера.
Зарубежные лидеры называют не по имени-отчеству,
а просто "Зе", отметил Мухин. "Вот, когда он из "Зе"
превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и поговорим",
– резюмировал эксперт.