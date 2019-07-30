Поведение президента Украины Владимира Зеленского не соответствует его должности. Разгильдяйство и безответственность нового лидера Незалежной заставляет Запад серьезно нервничать, уверены эксперты. Вместо занятия государственными делами, Зеленский предпочитает отдыхать на пляже и распивать алкогольные напитки, отметил политолог Игорь Коротченко.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского не соответствует его должности. Разгильдяйство и безответственность нового лидера Незалежной заставляет Запад серьезно нервничать, уверены эксперты. Вместо занятия государственными делами, Зеленский предпочитает отдыхать на пляже и распивать алкогольные напитки, отметил политолог Игорь Коротченко.Эксперт напомнил, что специальный представительГосдепартамента США Курт Волкер не устает повторять о "войне Украины сРоссией". Но в то же время Зеленский, являющийся верховнымглавнокомандующим вооруженных сил страны, отдыхает на пляже, отметил Коротченков эфире на телеканале "Россия 1".По его мнению, это говорит о том, что в Киеве не опасаютсямифических российских войск, поскольку в Донбассе их нет. "Поэтому можноспокойно ехать в Одессу и пить пиво", – заключил политолог.Фотография Зеленского на пляже появилась на его странице вFacebook несколько дней назад. Глава государства пошутил про "охрану,боевых водолазов и разведчиков", которые его окружают, и пожелалподписчикам хороших выходных.Фотография отдыхающего на пляже президента привела вбешенство некоторых пользователей Сети. напомнили, что в странепродолжается война, гибнут молодые бойцы, а цены на продукты ползут вверх."Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото сфонтанчиками. Президент работает", – возмутился один из подписчиков.По мнению политолога Алексея Мухина, Зеленского на Западе невоспринимают как серьезного политика. В эфире радиостанции "Вести"эксперт отметил, что в глазах европейских лидеров глава Незалежной еще не доросдо равного партнера.Зарубежные лидеры называют не по имени-отчеству,а просто "Зе", отметил Мухин. "Вот, когда он из "Зе"превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и поговорим",– резюмировал эксперт.