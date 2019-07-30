Центральный полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе продолжит карьеру во французской лиге 1, 29-летний сенегалец подписал соглашение с Пари Сен-Жермен, рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.

Центральный полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе продолжит карьеру во французской лиге 1, 29-летний сенегалец подписал соглашение с "Пари Сен-Жермен", рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, английский клуб выручил на продаже полузащитника порядка 32 миллионов евро.Гуйе – воспитанник "Лилля", откуда летом 2015 перешел в "Астон Виллу" за 9 миллионов евро, а через год перебрался в "Эвертон" за 8,5 миллиона евро. В составе "ирисок" Идрисса в минувшем сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал 7 желтых карточек.