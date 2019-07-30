4 августа в Санкт-Петербурге состоится полумарафон Северная столица, участниками которого смогут стать тысячи любителей бега.

4 августа в Санкт-Петербурге состоится полумарафон "Северная столица", участниками которого смогут стать тысячи любителей бега.Маршрут соревнований пройдет мимо главных символов города. Бегуны увидят Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Длина дистанций составит 21,1 км и 10 км. Старт и финиш обеих состоится на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца.В рамках СПБ полумарафона "Северная столица" пройдет и благотворительный забег "Достигая цели" на дистанцию 1520 м. Все стартовые взносы участников будут переданы в благотворительный фонд "Линия жизни".Ожидается, что в забеге поучаствуют и звезды российской легкой атлетики, в частности, действующий чемпион России в марафоне Степан Киселев, призер СПБ полумарафона "Северная столица" 2018 года Олег Григорьев и призер Московского полумарафона Искандер Ядгаров. Впервые на дистанции 21,1 км выступит Владимир Никитин — один из ведущих легкоатлетов страны.Впервые СПБ полумарафон "Северная столица" состоялся в 2018 году и сразу стал самым массовым полумарафоном города. В этом году организаторы планируют побить рекорд по количеству участников мероприятия.