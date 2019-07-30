Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, которая предлагала всем желающим обналичить деньги. В качестве вознаграждения, подозреваемые просили 2,8% от общей суммы. Всего таким образом банде удалось заработать около 220 миллионов рублей.

Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, которая предлагала всем желающим обналичить деньги. В качестве вознаграждения, подозреваемые просили 2,8% от общей суммы. Всего таким образом банде удалось заработать около 220 миллионов рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.В преступную группу входили 20 человек. Они были задержаны в результате совместной операции Главного управления экономической безопасности МВД и правоохранительных органов Воронежской области. Как установило следствие, банда работала с 2010 года в Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.На данный момент МВД возбудило два уголовных дела по статьям "Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц" и "Участие в преступном сообществе".