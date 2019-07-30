Президент Украины и его команда должны валяться
в ногах у крымчан и во всем им угождать. Такого мнения придерживается эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Президент Украины и его команда должны валяться
в ногах у крымчан и во всем им угождать. Такого мнения придерживается эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Нет, я, конечно, предполагал, что в команде у Зеленского неизбежно
будут и идиоты, но не до такой же степени. Какой-то там "глава Крыма в
изгнании" в Херсоне считает нецелесообразным подавать свет и воду на
полуостров", – негодует эксперт. Вадим Манукян отметил, что постоянному
представителю украинского президента в Крыму Антону Кориневичу, видимо, снятся плохие
сны, "в которых он черпает эту массу бреда".
"А он спросил крымчан, нужна ли им вода и электричество из Украины?"
– заявил собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что жители полуострова и
так уже давно всем обеспечены из России. "Ну это же полный идиотизм – рассчитывать
на возврат Крыма, при этом продолжать его блокаду", – уверен Манукян.
По словам эксперта, Зеленский и Ко должны в ногах
валяться у крымчан и угождать им во всем, чтобы надеяться на что-то. При этом
он не понимает, на что именно в принципе они теперь могут надеяться. "Господи,
да почему же политиков, находящихся у власти на Украине, вечно отказывает разум?
Почему они постоянно рубят сук, на котором сидят?" – влепил оплеуху эксперт.
Напомнил он и о том, что шеф-редактор украинской
версии журнала Forbes Максим
Кухар ранее и вовсе призвал Украину срочно ввести в Россию войска для поддержки
демократии. "Ну не идиот? Жаль украинцев, все время надеются на
чудо, выбирают его, а получают в итоге вечно вот этих крикливых и недалеких", -
заключил Манукян.
Отметим, ранее стало известно, что в ближайшее время власти Украины
во главе с не собираются возобновлять поставки воды и
электричества в Крым. В парламенте полуострова же сообщили, что Крыму не нужно восстановление
поставок украинской воды.