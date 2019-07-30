Президент Украины и его команда должны валяться в ногах у крымчан и во всем им угождать. Такого мнения придерживается эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Президент Украины и его команда должны валятьсяв ногах у крымчан и во всем им угождать. Такого мнения придерживается эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Нет, я, конечно, предполагал, что в команде у Зеленского неизбежнобудут и идиоты, но не до такой же степени. Какой-то там "глава Крыма визгнании" в Херсоне считает нецелесообразным подавать свет и воду наполуостров", – негодует эксперт. Вадим Манукян отметил, что постоянномупредставителю украинского президента в Крыму Антону Кориневичу, видимо, снятся плохиесны, "в которых он черпает эту массу бреда"."А он спросил крымчан, нужна ли им вода и электричество из Украины?"– заявил собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что жители полуострова итак уже давно всем обеспечены из России. "Ну это же полный идиотизм – рассчитыватьна возврат Крыма, при этом продолжать его блокаду", – уверен Манукян.По словам эксперта, Зеленский и Ко должны в ногахваляться у крымчан и угождать им во всем, чтобы надеяться на что-то. При этомон не понимает, на что именно в принципе они теперь могут надеяться. "Господи,да почему же политиков, находящихся у власти на Украине, вечно отказывает разум?Почему они постоянно рубят сук, на котором сидят?" – влепил оплеуху эксперт.Напомнил он и о том, что шеф-редактор украинскойверсии журнала Forbes МаксимКухар ранее и вовсе призвал Украину срочно ввести в Россию войска для поддержкидемократии. "Ну не идиот? Жаль украинцев, все время надеются начудо, выбирают его, а получают в итоге вечно вот этих крикливых и недалеких", -заключил Манукян.Отметим, ранее стало известно, что в ближайшее время власти Украиныво главе с не собираются возобновлять поставки воды иэлектричества в Крым. В парламенте полуострова же сообщили, что Крыму не нужно восстановлениепоставок украинской воды.