За первые шесть месяцев текущего года помощь в общественных приемных Единой России получили почти 1,5 миллиона человек. Речь идет о разных формах поддержки – от юридической консультации до практической помощи, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

За первые шесть месяцев текущего года помощь в общественных приемных "Единой России" получили почти 1,5 миллиона человек. Речь идет о разных формах поддержки – от юридической консультации до практической помощи, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии президиума генсовета "ЕР" по работе с обращениями граждан Галина Карелова.По ее словам, всего за первые полгода 2019 года в приемные партии обратились 1,57 миллиона человек. "94,5% из них – почти 1,5 миллиона – получили различные формы поддержки от необходимых юридических консультаций до практической помощи – в 43,2% случаев", – уточнила парламентарий.Обратившимся в общественные приемные оказывают помощь либо сразу, либо в самое ближайшее время. Так, в Рязанской области местные единороссы помогли многодетной семье, проживающей в Старожиловском районе.В марте этого года у них приключилась беда – сгорел дом. Без крыши над головой остались девять человек, в том числе семеро детей. Партийцы оперативно собрали семье денежные средства и подобрали новый дом с участком и инфраструктурой.Активная работа ведется и в Астраханской общественной приемной. Партийцы решили вопрос с отказом назначить пенсию по потере кормильца. Сейчас заявительница получает ее в полном объеме.А во Владимирской области партийцы помогли получить новое, благоустроенное жилье семье из города Вязники. Родители с детьми проживали в старом аварийном доме, переселение планировалось в следующем году. Но благодаря помощи "ЕР" в новое жилье они въехали досрочно.В будущем для разрешения особо сложных ситуаций на базе общественных приемных появятся правозащитные центры, рассказала Карелова."Общественные приемные и в настоящее время выполняют функцию оказания юридической помощи, но иногда возникают специфические ситуации, где необходима консультация узкоспециализированного юриста", – отметила сенатор.Кроме того, в приемных продолжат информировать граждан о нацпроектах и их исполнению на местах. По словам Кареловой, необходимо использовать все современные возможности и наладить с заявителями максимально эффективный контакт.