На днях в Сети появилась информация о том, что якобы Михаила Галустяна видели в обществе не жены Виктории, а в сопровождении другой женщины. Более того, будто бы сам артист утверждал, что разошелся с супругой. Официальный представитель юмориста прокомментировал эти данные.

На днях в Сети появилась информация о том, что якобы Михаила Галустяна видели в обществе не жены Виктории, а в сопровождении другой женщины. Более того, будто бы сам артист утверждал, что разошелся с супругой. Официальный представитель юмориста прокомментировал эти данные.Михаил Галустян с женой Викторией прожили в браке более десяти лет. У супругов подрастают двое детей. До недавнего времени эта пара считалась одной из самых гармоничных и прочных в отечественном шоу-бизнесе. Можно представить удивление пассажиров самолета, следовавшего в Барнаул, которые заметили Михаила галустяна в компании неизвестной женщины.Говорят, на просьбы поклонников сфотографироваться юморист реагировал резко, а на один из вопросов о личной жизни якобы ответил, что расстался со своей женой. Журналисты решили прояснить ситуацию и связались с официальным представителем Михаила Галустяна.Агент популярного артиста Алексей Новацкий категорично опроверг слухи о разводе. "Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк", – цитирует представителя Михаила Галустяна .Интересно, что еще год назад бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева утверждала, что у нее была интимная связь с Михаилом Галустяном и прочими знаменитостями. Женщина не скрывает, что занимается оказанием эскорт-услуг.В "послужном списке" Юлии Исаевой якобы рэпер T-Killah и хоккеист Павлом Буре. "За деньги возможно все", – ответила Исаева на замечание о том, что юморист Михаил Галустян давно и счастливо женат.