Следствием возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которые могли стать причиной смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова. Ранее стало известно, что его госпитализировали в тяжелом состоянии 17 июня после того, как он упал в оркестровую яму.

Следствием возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которые могли стать причиной смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.По версии следствия, 17 июня около 12:30 руководитель театра находился в техническом помещении под сценой во время проведения работ по ее подготовке к репетиции. Ошеров не заметил отсутствия защитного ограждения, в результате чего упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося, а также закрепить доказательственную базу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Саратовской области.Ранее стало известно, что Юрия Ошерова госпитализировали в тяжелом состоянии 17 июня после того, как он упал в оркестровую яму. Врачи боролись за здоровье художественного руководителя театра, но спасти его не удалось — он умер в возрасте 77 лет.Новостное издание Saratovnews ранее сообщало, что Государственная инспекция по труду Саратовской области закончила расследование случая, повлекшего за собой смерть Ошерова. Было установлено, что причинами инцидента стало грубое нарушение техники безопасности, а также небрежность сотрудника театра, который отвечал за охрану труда. Материалы расследования передали в следственные органы, а на сам театр наложили штраф.Ранее сообщалось, что российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля — артистке стало плохо. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. 29 июля Чурикова рассказала, что чувствует себя лучше и готовится к выписке.