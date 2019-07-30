Милена Безбородова и Леша Безус долго не решались расстаться, однако точку в их романе поставила безобразная потасовка. Драка участников шоу Дом-2 попала в эфир.

Милена Безбородова и Леша Безус долго не решалисьрасстаться, однако точку в их романе поставила безобразная потасовка. Драка участниковшоу "Дом-2" попала в эфир.По словам Милены, конфликт начался прямо на Лобноммете. Пришли новенькие участники шоу "Дом-2", поэтому на скамейке стало тесно. Безуспосетовал, мол, ему неудобно и решил занять место Безбородовой.Обделенная Милена набросилась на экс-возлюбленного скулаками. В ответ Леша схватил ее за волосы. Девушке удалось вырваться и,обматерив оппонента, убежать, правда, недалеко. В порыве гнева участник шоу "Дом-2"настиг Безбородову, повалил с ног и хорошенько оттаскал за косы."Я сидела на лобном, Леша из под меня вытащил подушку искинул со скамейки тем самым, чтобы освободить себе место. Когда приходятновенькие то с моей стороны все сдвигаются в право и становится тесновато, аему это не понравилось. Честно, не знаю к чему это все приведет. Мне больно надуше от всех его поступков и от себя самой тоже тошно. Я устала от всего..хочется улететь далеко и на долго (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась жительница телестройки в Instagram.Поклонники испытали шок от увиденного, многиеосуждали Лешу. По мнению интернет-обывателей насилием ничего не решить."Последние мозги вышибет🤣🤣 противносмотреть на них шли бы оба домой✌", "Милена ведет себя очень часто не правильно.Но сейчас, яна ее стороне,ни что не оправдывает мужское рукоприкладство.А тут таквообще,как дикарь какой-то", "Какая быона не была и чтобы она не делала это не дает ему никакого права поднимать нанее руку!!!" – писали поклонники в комментариях.