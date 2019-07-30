Милена Безбородова и Леша Безус долго не решались
расстаться, однако точку в их романе поставила безобразная потасовка. Драка участников
шоу Дом-2 попала в эфир.
Милена Безбородова и Леша Безус долго не решались
расстаться, однако точку в их романе поставила безобразная потасовка. Драка участников
шоу "Дом-2" попала в эфир.
По словам Милены, конфликт начался прямо на Лобном
мете. Пришли новенькие участники шоу "Дом-2", поэтому на скамейке стало тесно. Безус
посетовал, мол, ему неудобно и решил занять место Безбородовой.
Обделенная Милена набросилась на экс-возлюбленного с
кулаками. В ответ Леша схватил ее за волосы. Девушке удалось вырваться и,
обматерив оппонента, убежать, правда, недалеко. В порыве гнева участник шоу "Дом-2"
настиг Безбородову, повалил с ног и хорошенько оттаскал за косы.
"Я сидела на лобном, Леша из под меня вытащил подушку и
скинул со скамейки тем самым, чтобы освободить себе место. Когда приходят
новенькие то с моей стороны все сдвигаются в право и становится тесновато, а
ему это не понравилось. Честно, не знаю к чему это все приведет. Мне больно на
душе от всех его поступков и от себя самой тоже тошно. Я устала от всего..
хочется улететь далеко и на долго (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась жительница телестройки в Instagram.
Поклонники испытали шок от увиденного, многие
осуждали Лешу. По мнению интернет-обывателей насилием ничего не решить.
"Последние мозги вышибет🤣🤣 противно
смотреть на них шли бы оба домой✌", "Милена ведет себя очень часто не правильно.Но сейчас, я
на ее стороне,ни что не оправдывает мужское рукоприкладство.А тут так
вообще,как дикарь какой-то", "Какая бы
она не была и чтобы она не делала это не дает ему никакого права поднимать на
нее руку!!!" – писали поклонники в комментариях.