Поклонники пристально следят за каждым шагом знаменитостей и с удовольствием обсуждают новые подробности разгорающихся разборок и скандалов. Чтобы читатели не отставали от самых важных событий, Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года.

Поклонники пристально следят за каждым шагом знаменитостей и с удовольствием обсуждают новые подробности разгорающихся разборок и скандалов. Чтобы читатели не отставали от самых важных событий, "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года.Несколько дней назад СМИ написали о том, что в отношениях Михаила Галустяна и его супруги Виктории наступил непростой период. Представитель артиста прокомментировал эти слухи.Пассажиры лайнера, направлявшегося в Барнаул, заметили юмориста в компании незнакомки. На вопросы поклонников о личной жизни артист ответил, что расстался с Викторией. Журналисты связались с официальным представителем Михаила Галустяна, чтобы выяснить все подробности.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июля 2019 года, в и специальных .