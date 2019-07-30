Названо имя предполагаемого соперника российского боксера Александра Поветкина в бою 31 августа, который пройдет в Лондоне. Им может стать британский тяжеловес Хьюи Фьюри.

Названо имя предполагаемого соперника российского боксера Александра Поветкина в бою 31 августа, который пройдет в Лондоне. Им может стать британский тяжеловес Хьюи Фьюри."Вероятнее всего, соперником станет Хьюи Фьюри. На днях сможем подтвердить эту информацию", – приводит слова руководителя команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадима Корнилова ТАСС.24-летний Фьюри является двоюродным братом бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри. На счету Хьюи 23 победы и два поражения.