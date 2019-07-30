В Железнодорожном районе Самары пожарные смогли локализовать возгорание трех жилых домов, а также пяти нежилых построек. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

В Железнодорожном районе Самары пожарные смогли локализовать возгорание трех жилых домов, а также пяти нежилых построек.Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 18:27. Жилые постройки горели сильно, а дым был виден в нескольких районах города. Впоследствии пожар перекинулся на соседние здания.В настоящее время пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу МЧС по Самарской области.В МЧС отметили, что сложность тушения заключалась в том, что для строительства зданий использовались горючие материалы. Скорее всего, максимальное возгорание произошло из-за того, что о нем сообщили поздно.