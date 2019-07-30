Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс стать легальным миллионером, утверждают СМИ. В свое время лидер братской республики, очень любящий получать российские финансовые дотации, поучаствовал в изобретении новой технологи производства шоколада, но не стал патентовать свое авторство, сообщают журналисты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс стать легальным миллионером, утверждают СМИ. В свое время лидер братской республики, очень любящий получать российские финансовые дотации, поучаствовал в изобретении новой технологи производства шоколада, но не стал патентовать свое авторство, сообщают журналисты.
"Как Лукашенко профукал миллионы долларов" -
материал с таким заголовком появился на страницах белорусского интернет-издания
UDF.by. Журналисты со ссылкой на американское агентство Bloomberg рассказывают,
что компания Nestle запатентовала технологию производства шоколада без сахара и
искусственных заменителей
Белорусский лидер при желании может запросто оспорить
авторство западной компании, уверены журналисты. В UDF.by напомнили, что
Лукашенко лично участвовал в создании шоколада "Президент" без
сахара.
"Совпадают ли рецептуры Лукашенко и Nestle сказать
сложно, так как в мире бизнеса подобное является коммерческой тайной. Ну а наши
любят молотить языками", – отмечает издание.
В любом случае, уверены журналисты, Белоруссия является
родиной шоколада без сахара. Вот только успел ли запатентовать свое изобретение,
задается вопросом издание. "А том бы и вправду мог стать легальным
миллионером", – заключили авторы.
Ранее "Дни.ру" писали о резкой реакции Лукашенко
на критику со стороны интернет-пользователей. Поводом стала непростая ситуация
в сельском хозяйстве. Батька потребовал собрать урожай в десять миллионов тонн
зерна, но чиновники прогнозируют гораздо меньшие показатели. На несовпадение
оценок комментаторы в Сети отреагировали с иронией.
признался, что интересовался отзывами интернет-пользователей.
"Как всегда у нас есть "умные". Они даже подвергли критике мое
заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9
нельзя", – возмутился белорусский лидер.