Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс стать легальным миллионером, утверждают СМИ. В свое время лидер братской республики, очень любящий получать российские финансовые дотации, поучаствовал в изобретении новой технологи производства шоколада, но не стал патентовать свое авторство, сообщают журналисты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс стать легальным миллионером, утверждают СМИ. В свое время лидер братской республики, очень любящий получать российские финансовые дотации, поучаствовал в изобретении новой технологи производства шоколада, но не стал патентовать свое авторство, сообщают журналисты."Как Лукашенко профукал миллионы долларов" -материал с таким заголовком появился на страницах белорусского интернет-изданияUDF.by. Журналисты со ссылкой на американское агентство Bloomberg рассказывают,что компания Nestle запатентовала технологию производства шоколада без сахара иискусственных заменителейБелорусский лидер при желании может запросто оспоритьавторство западной компании, уверены журналисты. В UDF.by напомнили, чтоЛукашенко лично участвовал в создании шоколада "Президент" безсахара."Совпадают ли рецептуры Лукашенко и Nestle сказатьсложно, так как в мире бизнеса подобное является коммерческой тайной. Ну а нашилюбят молотить языками", – отмечает издание.В любом случае, уверены журналисты, Белоруссия являетсяродиной шоколада без сахара. Вот только успел ли запатентовать свое изобретение,задается вопросом издание. "А том бы и вправду мог стать легальныммиллионером", – заключили авторы.Ранее "Дни.ру" писали о резкой реакции Лукашенкона критику со стороны интернет-пользователей. Поводом стала непростая ситуацияв сельском хозяйстве. Батька потребовал собрать урожай в десять миллионов тоннзерна, но чиновники прогнозируют гораздо меньшие показатели. На несовпадениеоценок комментаторы в Сети отреагировали с иронией.признался, что интересовался отзывами интернет-пользователей."Как всегда у нас есть "умные". Они даже подвергли критике моезаявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9нельзя", – возмутился белорусский лидер.