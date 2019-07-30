Теледива опубликовала в Instagram
свежее фото. Пост Ксении Собчак вызвал массу эмоций у интернет-обывателей.
Теледива опубликовала в Instagram
свежее фото. Пост Ксении Собчак вызвал массу эмоций у интернет-обывателей.
В кадре знаменитость
занимается йогой. Она облачена в длинное трикотажное платье и кардиган с капюшоном.
Ксения Собчак изогнулась в асане, стоя на стеклянном столе.
Подписчики от позы теледивы
пришли в восторг, отметив, что знаменитость невероятно гибкая. даже сравнили с "заклятой подругой" балериной Анастасией Волочковой.
"Раз-два-три-четыре! Мантры
громче, чакры шире!😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Радикулит мучает?😂", "Волочкова
-отдыхает😂", "Прямо Волочкова))))) еще бы
шпагат и не отличить)))))", "Ох,растяжечка это хорошо🔥", "Посади
лошадь за стол, она и копыта положит на стол..." – отмечали поклонники
теледивы.
Отметим, что
и Анастасия Волочкова точат друг на друга зуб уже много лет. Еще в начале 2000-х у теледивы был роман с олигархом Вячеславом Лейбманом. Ксения
решила познакомить подругу – Анастасию – с приятелем возлюбленного, его она
прочила балерине в женихи.
Волочковой приятель олигарха оказался не интересен.
Танцовщица положила глаз на бойфренда Собчак. Что происходило после этого
между Волочковой и Лейбманом, история умалчивает, однако билеты на поезд
Москва-Санкт-Петербург, где пара ехала вместе, до сих пор хранятся у телеведущей.