Теледива опубликовала в Instagram свежее фото. Пост Ксении Собчак вызвал массу эмоций у интернет-обывателей.

Теледива опубликовала в Instagramсвежее фото. Пост Ксении Собчак вызвал массу эмоций у интернет-обывателей.В кадре знаменитостьзанимается йогой. Она облачена в длинное трикотажное платье и кардиган с капюшоном.Ксения Собчак изогнулась в асане, стоя на стеклянном столе.Подписчики от позы теледивыпришли в восторг, отметив, что знаменитость невероятно гибкая. даже сравнили с "заклятой подругой" балериной Анастасией Волочковой."Раз-два-три-четыре! Мантрыгромче, чакры шире!😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Радикулит мучает?😂", "Волочкова-отдыхает😂", "Прямо Волочкова))))) еще бышпагат и не отличить)))))", "Ох,растяжечка это хорошо🔥", "Посадилошадь за стол, она и копыта положит на стол..." – отмечали поклонникителедивы.Отметим, чтои Анастасия Волочкова точат друг на друга зуб уже много лет. Еще в начале 2000-х у теледивы был роман с олигархом Вячеславом Лейбманом. Ксениярешила познакомить подругу – Анастасию – с приятелем возлюбленного, его онапрочила балерине в женихи.Волочковой приятель олигарха оказался не интересен.Танцовщица положила глаз на бойфренда Собчак. Что происходило после этогомежду Волочковой и Лейбманом, история умалчивает, однако билеты на поездМосква-Санкт-Петербург, где пара ехала вместе, до сих пор хранятся у телеведущей.