Анна Седокова уходит в отпуск. Снимок, которым певица
сопроводила сообщение, возмутил пользователей. Фанаты признались, что им
надоела обнаженка от артистки.
Анна Седокова уходит в отпуск. Снимок, которым певица
сопроводила сообщение, возмутил пользователей. Фанаты признались, что им
надоела "обнаженка" от артистки.
Анна Седокова отправляется на Лазурное побережье. Певица
давно не была в отпуске и не скрывает своей радости от того, что ей наконец-то
удастся отдохнуть. На снимке, который появился в Instagram, артистка плавает в бассейне на
надувном фламинго.
"Вхожу в этот август like… Следующие 10 дней у меня нет
концертов (но это не точно) и через час самолет унесет меня на Лазурное
побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И
никуда не лететь", – поделилась Анна Седокова с подписчиками.
Певица на снимке предстала в мини-бикини фиолетового цвета.
Такой наряд вкупе с весьма откровенной позой возмутил фанатов. посоветовали прикрыть пятую точку.
"Аня, вы всегда попу выставляете свою. Может, и другие
хорошие фотки есть у вас. Везде попапопапопа", – комментируют фотографию подписчики
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Более доброжелательные пользователи просто пожелали певице
хорошего отдыха. Они считают, что "крутая" – что ни
поза, то шедевр, отметили поклонники. Артистке пожелали набраться сил для
будущих концертов, пишет Teleprogramma.pro.