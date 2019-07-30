Анна Седокова уходит в отпуск. Снимок, которым певица сопроводила сообщение, возмутил пользователей. Фанаты признались, что им надоела обнаженка от артистки.

Анна Седокова уходит в отпуск. Снимок, которым певицасопроводила сообщение, возмутил пользователей. Фанаты признались, что имнадоела "обнаженка" от артистки.Анна Седокова отправляется на Лазурное побережье. Певицадавно не была в отпуске и не скрывает своей радости от того, что ей наконец-тоудастся отдохнуть. На снимке, который появился в Instagram, артистка плавает в бассейне нанадувном фламинго."Вхожу в этот август like… Следующие 10 дней у меня нетконцертов (но это не точно) и через час самолет унесет меня на Лазурноепобережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. Иникуда не лететь", – поделилась Анна Седокова с подписчиками.Певица на снимке предстала в мини-бикини фиолетового цвета.Такой наряд вкупе с весьма откровенной позой возмутил фанатов. посоветовали прикрыть пятую точку."Аня, вы всегда попу выставляете свою. Может, и другиехорошие фотки есть у вас. Везде попапопапопа", – комментируют фотографию подписчики(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Более доброжелательные пользователи просто пожелали певицехорошего отдыха. Они считают, что "крутая" – что нипоза, то шедевр, отметили поклонники. Артистке пожелали набраться сил длябудущих концертов, пишет Teleprogramma.pro.