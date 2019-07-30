Ольгу Рапунцель во время съемок избила мать. Вскрылись новые детали безобразной драки звезд Дома-2 во время шоу Бородина против Бузовой.

Ольгу Рапунцель во время съемок избила мать. Вскрылись новыедетали безобразной драки звезд "Дома-2" во время шоу "Бородинапротив Бузовой".Ольга Рапунцель раскрыла подробности эпической битвы вовремя шоу "Бородина против Бузовой" в минувшую пятницу. По словамзвезды "Дома-2", дрались не только Илья Яббаров и Дима Дмитренко.Оказалось, что пострадали и женщины.Ольга Рапунцель обвинила свою мать в том, что та ее ударила несколькораз. По словам звезды "Дома-2", уже за кулисами шоу дерущихся мужчинникак не могли разнять. И тут Татьяна Григорьевская налетела на Ольгу, обвиняяее в том, что это она спровоцировала конфликт. Звезда "Дома-2"потребовала, чтобы женщина рассказала правду."Я держу ребенка, говорю, разнимите! Этот ваш налетел,накинулся на моего мужа. А мама оттолкнула меня с ребенком. Я попросила помощи– их же быстрее разнимать надо. Бежит мама, отталкивает меня с криком: "Тычто, скотина, это все из-за тебя!". Я с ребенком быстрее в эту каморку,где админы. Мама на меня налетела, начала бить! Мне так обидно", -приводит слова Ольги Рапунцель "ВокругТВ".Напомним, любимые мужчины сестерустроили потасовку. Участники шоу "Дом-2" – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки и ссадины.Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласили скандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2" – сестрам , Алене и их матери Татьяне Владимировне – пытались помочь решить их перманентный семейный конфликт.Все обернулось истерикой и дракой. Сначала заявила, что мать била ее в детстве, родительница ответила, что Оля была трудным ребенком. А кульминацией "миротворческой" программы стала битва Ильи и Дмитрия.