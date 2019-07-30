Россияне жестко раскритиковали продюсера за его откровенные признания. Бари Алибасов, рассказавший в беседе с Дни.ру об интимной жизни со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, получил массу негативных замечаний в Сети.

Россиянежестко раскритиковали продюсера за его откровенные признания. Бари Алибасов,рассказавший в беседе с "Дни.ру" об интимной жизни со своей супругой ЛидиейФедосеевой-Шукшиной, получил массу негативных замечаний в Сети.В Instagram кипят нешуточные страсти после смелых заявлений72-летнего скандального шоумена. Еще недавно вся страна осуждала: действительноли Бари Алибасов отравился жидкостью для чистки труб или вся эта история – спектакльради пиара. Теперь же продюсер группы "На-На" подкинул дров в огонь своимипикантными заявлениями о собственной сексуальной силе.По утверждению БариАлибасова, проблем в любовных утехах, даже после отравления, у него нет. "Крот"ртом же пьется, а не писуном. Писун как был, так и остался", – заявил шоумен. Ана вопрос о том, как часто они с супругой предаются пыл страсти, продюсер ивовсе пригласил журналиста понаблюдать за процессом: "Так я тебе и расскажу.Приходи, поснимай, я тебе разрешу".Откровения Бари Алибасовавызвали у пользователей Сети оторопь. "Его аморальность не имеет границ", "Какмогла Шукшина выйти за него замуж??? Хотя бы фамилию Шукшина не позорила", "Онсейчас выглядит как бомж, которого помыли и постригли!", "Худой какой-тои постарел что-то", "Фу, противно", "Старый маразматик", – заклевалироссияне.Как ранее заявил "Дни.ру", рядом с такой женщиной как Лидия Федосеева-Шукшина, "можножить вечно". "Семь дней она держала меня за руку с 9 утра до 9 вечера. Врачисказали, он придет в себя, если будет чувствовать рядом что-то живое", – поделилсяпродюсер.