Россияне
жестко раскритиковали продюсера за его откровенные признания. Бари Алибасов,
рассказавший в беседе с Дни.ру об интимной жизни со своей супругой Лидией
Федосеевой-Шукшиной, получил массу негативных замечаний в Сети.
Россияне
жестко раскритиковали продюсера за его откровенные признания. Бари Алибасов,
рассказавший в беседе с "Дни.ру" об интимной жизни со своей супругой Лидией
Федосеевой-Шукшиной, получил массу негативных замечаний в Сети.
В Instagram кипят нешуточные страсти после смелых заявлений
72-летнего скандального шоумена. Еще недавно вся страна осуждала: действительно
ли Бари Алибасов отравился жидкостью для чистки труб или вся эта история – спектакль
ради пиара. Теперь же продюсер группы "На-На" подкинул дров в огонь своими
пикантными заявлениями о собственной сексуальной силе.
По утверждению Бари
Алибасова, проблем в любовных утехах, даже после отравления, у него нет. "Крот"
ртом же пьется, а не писуном. Писун как был, так и остался", – заявил шоумен. А
на вопрос о том, как часто они с супругой предаются пыл страсти, продюсер и
вовсе пригласил журналиста понаблюдать за процессом: "Так я тебе и расскажу.
Приходи, поснимай, я тебе разрешу".
Откровения Бари Алибасова
вызвали у пользователей Сети оторопь. "Его аморальность не имеет границ", "Как
могла Шукшина выйти за него замуж??? Хотя бы фамилию Шукшина не позорила", "Он
сейчас выглядит как бомж, которого помыли и постригли!", "Худой какой-то
и постарел что-то", "Фу, противно", "Старый маразматик", – заклевали
россияне.
Как ранее заявил "Дни.ру", рядом с такой женщиной как Лидия Федосеева-Шукшина, "можно
жить вечно". "Семь дней она держала меня за руку с 9 утра до 9 вечера. Врачи
сказали, он придет в себя, если будет чувствовать рядом что-то живое", – поделился
продюсер.