Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече. Допрос настойчивого поклонника сняли на видео.

Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече. Допрос настойчивого поклонника сняли на видео."Я пытался достичь того, чтобы сирена сработала, чтобы хозяин автомобиля вышел и я мог с ней пообщаться. Но сигнализация сработала, только когда я дверь открыл. Я не ожидал, что наш с ней вопрос дойдет до инстанций, министерств каких-то", — признался мужчина.От его рук пострадал Mercedes-Benz, припаркованный во дворе дома на Фрунзенской набережной, где проживает певица, — у машины оказались разбиты боковые окна. Таким образом, как заявил подозреваемый, он пытался спровоцировать Земфиру на конфликт и вынудить ее спуститься вниз. Но вместо звезды перед поклонником предстали полицейские."У меня к ней есть личные вопросы. Обсудить с ней те проблемы, что у меня есть, мне не удалось. Я за ней уже четвертый год бегаю", — рассказал хулиган.Сама Земфира в беседе с "МК" вспомнила настойчивого фаната, признавшись, что тот с трудом формулировал мысли и не давал ей прохода, так что она старалась избегать с ним встреч.Подозреваемого в умышленном повреждении имущества отпустили под подписку о невыезде, ему грозит штраф или исправительные работы.