Лионеля Месси едва удержали от расправы над обиженным
фанатом. Неизвестного, который пытался напасть на звездного игрока, спасла
охрана футболиста.
Лионеля Месси едва удержали от расправы над обиженным
фанатом. Неизвестного, который пытался напасть на звездного игрока, спасла
охрана футболиста.
Инцидент произошел во время вечеринки на Ибице. Неизвестный
пытался напасть на капитана "Барселоны" и футбольной сборной
Аргентины Лионеля Месси.
назван самым высокооплачиваемым спортсменом по
версии Forbes. Он заработал за год 127 миллионов долларов. Охрана у игрока на
соответствующем уровне – телохранители успели вмешаться и спасти горе-фаната от
разъяренного Месси, передает