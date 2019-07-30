Лионеля Месси едва удержали от расправы над обиженным фанатом. Неизвестного, который пытался напасть на звездного игрока, спасла охрана футболиста.

Лионеля Месси едва удержали от расправы над обиженнымфанатом. Неизвестного, который пытался напасть на звездного игрока, спаслаохрана футболиста.Инцидент произошел во время вечеринки на Ибице. Неизвестныйпытался напасть на капитана "Барселоны" и футбольной сборнойАргентины Лионеля Месси.назван самым высокооплачиваемым спортсменом поверсии Forbes. Он заработал за год 127 миллионов долларов. Охрана у игрока насоответствующем уровне – телохранители успели вмешаться и спасти горе-фаната отразъяренного Месси, передает