В Саратове вынесли приговор риелтору, который обману более 70 человек, обратившихся к нему за услугами.

Несколько лет назад мужчина зарегистрировал ИП для оказания риелторских услуг. Он размещал в Интернете объявления о сдаче в аренду квартир и домов по низкой цене.С клиентами он заключал договоры об оказании возмездных услуг, брал с них деньги и предоставлял адреса квартир и телефоны собственников. Позже выяснялось, что все это было обманом, но вернуть деньги клиенты уже не могли.За 2 года жертвами мошенника стали 73 человека, сумма ущерба превысила 376 тысяч рублей.Уже после возбуждения уголовного дела выяснилось, что риелтор причастен еще и к незаконному обороту наркотиков – их нашли при обыске.Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима, сообщает информационное агентство "Регион 64".