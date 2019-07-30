Отношения Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева вышли на новый уровень. Говорят, артистка познакомила избранника с родителями.

Отношения Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева вышли на новый уровень. Говорят, артистка познакомила избранника с родителями.Отношения Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева завязались после того, как они сыграли в сериале "Наживка для ангела". Фильм вышел на экраны в 2017 году, а в конце 2018 года артисты впервые вышли в свет вместе, дав понять, что они пара. Актеры предпочитают не распространяться о своих отношениях. Зато в их окружении нашлись люди, которые рассказали журналистам о новом этапе в романе."Несколько недель назад Таня пригласила Марка в родной город – Калининград. У обоих плотные графики, а тут совпали отпуска. Марк немного нервничал, потому что невеста решила познакомить его со своими родителями. Как прошла встреча? Мама и папа Тани всегда доверяли выбору дочери. Да и как может не понравиться Марк: успешный, красивый, добрый..." – цитирует своего источника в окружении Богатырева и Арнтгольц .Ходят слухи, что у Татьяны есть веская причина представить своего возлюбленного родителям – якобы те поженились. Поводом для таких данных послужило свежее фото артистки, на котором та демонстрирует правую руку с кольцом на безымянном пальце. Особо наблюдательные поклонники высказали мнение, что ювелирное украшение очень напоминает обручальное.Впрочем, сама Татьяна Арнтгольц пока не прокомментировала эти предположения. "Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", – коротко сообщила журналистам Татьяна Арнтгольц в недавнем интервью.