Егор Крид тянул компанию Black Star вниз. Когда музыкант только пришел в проект, Тимати считал его грузом и хотел избавиться. Позже музыкант доказа свой талант.

Егор Крид тянул компанию Black Star вниз. Когда музыканттолько пришел в проект, Тимати считал его грузом и хотел избавиться. Позжемузыкант доказа свой талант.К уходу Егора Крида из проекта Black Star Тимати относитсяспокойно. Рэпер пока не видит ничего интересного в деятельности сбежавшего отнего артиста – тем не менее, не собирается как-либо препятствовать еготворческому пути.О Егоре Криде Тимати говорит с уважением. Рэпер признает,что поначалу недооценил музыканта. Основатель проекта Black Star первые двагода считал, что у Крида нет перспектив, он тянет компанию вниз. Тем не менее,артисту дали шанс. Хит "Самая-самая" "выстрелил", а певецприобрел неслыханную популярность. После чего мнение об артисте в Black Star кардинальноизменилось, рассказал Тимати в эфире "Авторадио".Продюсер считает, что сейчас, после ухода из Black Star,движется по инерции. Тимати верит, что рано или поздно музыкантнайдет что-то новое и порадует своих поклонников открытиями и зажигательнымитреками, приводит слова продюсера .Напомним, недавно папарацци застукали на его собственной свадьбе. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова. Как выяснилось, это была лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "НЕ)Идеальный мужчина", в которой сыграл музыкант.