Егор Крид тянул компанию Black Star вниз. Когда музыкант
только пришел в проект, Тимати считал его грузом и хотел избавиться. Позже
музыкант доказа свой талант.
Егор Крид тянул компанию Black Star вниз. Когда музыкант
только пришел в проект, Тимати считал его грузом и хотел избавиться. Позже
музыкант доказа свой талант.
К уходу Егора Крида из проекта Black Star Тимати относится
спокойно. Рэпер пока не видит ничего интересного в деятельности сбежавшего от
него артиста – тем не менее, не собирается как-либо препятствовать его
творческому пути.
О Егоре Криде Тимати говорит с уважением. Рэпер признает,
что поначалу недооценил музыканта. Основатель проекта Black Star первые два
года считал, что у Крида нет перспектив, он тянет компанию вниз. Тем не менее,
артисту дали шанс. Хит "Самая-самая" "выстрелил", а певец
приобрел неслыханную популярность. После чего мнение об артисте в Black Star кардинально
изменилось, рассказал Тимати в эфире "Авторадио".
Продюсер считает, что сейчас, после ухода из Black Star,
движется по инерции. Тимати верит, что рано или поздно музыкант
найдет что-то новое и порадует своих поклонников открытиями и зажигательными
треками, приводит слова продюсера .
Напомним, недавно папарацци застукали на его собственной свадьбе. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова. Как выяснилось, это была лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "НЕ)Идеальный мужчина", в которой сыграл музыкант.