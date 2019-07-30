Отдых в Дубае отменяется навсегда. Сбежавшая от шейха принцесса Хайя готовится к суду в Лондоне. Забрав из роскошных покоев пару чемоданов денег и детей, она прилетела в Туманный Альбион, чтобы укрыться от супруга, который подозревал её в неверности. И вот теперь пара обзавелась одними из самых дорогих адвокатов в мире и готовится делить детей.

Отдых в Дубае отменяется навсегда. Сбежавшая от шейха принцесса Хайя готовится к суду в Лондоне. Забрав из роскошных покоев пару чемоданов денег и детей, она прилетела в Туманный Альбион, чтобы укрыться от супруга, который подозревал её в неверности. И вот теперь пара обзавелась одними из самых дорогих адвокатов в мире и готовится делить детей.Дворцовые интриги теперь во дворце правосудия: одна из самых богатых семей Востока решит семейный спор по-западному. Судебная пресс-служба Великобритании наконец официально подтвердила процесс, который и так уже был тайной Полишинеля.В лондонском суде встретятся премьер-министр Арабских эмиратов, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и самая младшая из шести его жён: сестра короля Иордании, принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн. Арабский мир лихорадит, а правозащитники ожидают потока инсайдерской информации из королевского дворца Дубая."Люди становятся храбрее, теперь они готовы говорить. И это, я думаю, значит, что занавес упал", — заявил Дэвид Хейг, адвокат по правам человека.Принцесса Хайя сбежала в Лондон вместе с двумя детьми и телохранителем, прихватив из кошелька супруга 40 миллионов долларов. И теперь прячется в особняке, который строит ещё в три раза дороже.Правитель Дубая в ответ пишет грустные стихи и называет жену предательницей. Официально это пока не развод, пара просто обсудит в суде будущее своих детей. Читая между строк — речь идёт о правах опеки и размере королевских алиментов."Это будет работать против принцессы Хайи. Ведь люди теперь знают, что она затеяла всё ради денег. А ещё знают о прелюбодеянии: ведь Хайя сбежала в Лондон со своим телохранителем. Похоже, он в неё влюбился. Причём есть слухи — я лично ничего не знаю, но слухи ходят, что у неё могли быть отношения и с другими телохранителями!" – говорит Сайед Махмуд, видеоблогер.Какое решение примет суд, пока можно только гадать. И некоторые теперь действительно гадают — в прямом смысле этого слова. Только вот что странно, вопросы задают вроде бы картам Таро, а на деле выходит, что шейху Мохаммеду."Как человека с шестью жёнами может волновать, что одна из них спит с кем-то ещё? Ты сам спишь ещё с пятью другими женщинами! И можешь обвинять её в измене?" – удивляется Джонни, ученик Таро.Сами супруги на шарлатанов-предсказателей время не тратят. Ставят на другую карту. Наняли самых знаменитых адвокатов Лондона. Хайю представляет Фиона Шеклтон — юрист и баронесса в одном лице. Она когда-то оставила без диадемы саму принцессу Диану."Фиона Шеклтон – все, что вам нужно знать о главном адвокате по разводам. Баронесса представляла в суде интересы принца Чарльза и Пола Маккартни", — пишет о ней пресса.Шейх Мохаммед не уступает супруге. Его адвокат — звёздная Хелен Уорд."Она описана в двух ведущих независимых юридических справочниках, как "превосходная во всех отношениях", "экстраординарная и блестящая Хелен Уорд" и "Высшая категория действий". Если вы хотите звезду — вот она!" – аттестуют ее СМИ.Какие гонорары запросили за услуги англичанки — коммерческая тайна, но щедрость явно потребуется королевская."Самые высокооплачиваемые адвокаты с обеих сторон. Это будет борьба! Хотя Британия наверняка постарается максимально закрыть процесс от общественности, чтобы всё осталось между двумя людьми" – говорит Фрэнк Гарднер, журналист.Самое главное — обе дамы специализируются на разводах. Что в корне противоречит официальной версии суда.Схватка горячая: на стороне шейха — спецслужбы и сокровищница Дубая, на стороне Хайи — семейные секреты, которыми можно неплохо торговаться.Самый прогрессивный политик Арабских Эмиратов вряд ли захочет огласки, ведь до принцессы Хайи от него уже пытались сбежать две его дочери. По слухам, обеих вернули в страну насильно. Теперь семейные тайны могут громко аукнуться семейному бюджету. Того и глядишь ещё другие жёны потом разбегутся.