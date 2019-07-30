Популярный певец представил поклонникам
хит LUNA. Иракли Пирцхалава записал композицию совместно с известной исполнительницей
Ликой Стар.
Популярный певец представил поклонникам
хит "LUNA". Иракли Пирцхалава записал композицию совместно с известной исполнительницей
Ликой Стар.
Ремейк создан по мотивам песни "Одинокая луна",
выпущенной Ликой еще в 1996 году. Тогда она набрала бешенную популярность и
играла практически из каждого магнитофона.
По словам Иракли, недавно он встретил Лику на одной из
вечеринок. "Мы болтали, и я решил ей признаться, что когда-то был от нее без
ума. У меня буквально текли слюни от Лики, в голове рождались фантазии от
бурлящих гормонов. Да! Так ей и сказал (смеется – Прим. ред.). Ее знаменитый
хит "Одинокая луна" играл на каждой моей дискотеке. Я не мог даже подумать, что
когда-то запишу дуэт с девушкой, в которую так влюблен!" – признался певец.
"Узнав о моей юношеской любви к ней, Лика посмеялась,
а я подумал: почему бы не сделать ремейк на ее хит? Так и была создана "LUNA",
– поделился Поклонники исполнителя уже оценили отрывок трека в его
Instagram и оставили множество восторженных комментариев. "Круто!", "Классный
ремейк", "На репите", – написали пользователи соцсети.
Напомним, что уже не впервые создает ремейки.
Ранее он уже перепел треки: "Я – это ты" Мурата Насырова, "Не верь слезам" Шуры
и "Лететь" Амеги.
Не проснулись ли старые чувства во время
создания ремейка?
Проснулись, скорее, новые чувства, чем старые. Лика
по-прежнему прекрасна, сексуальна и очень красива, она – настоящий огонь, но
невероятно требовательна. Одна фотосессия чего стоит. Получилось очень
чувственно, не правда ли? Мы как будто сошли с ума.
Как думаете, получится свежим треком
подвинуть с пьедестала Ольгу Бузову? Ушла ее эпоха?
У нас нет задачи кого-либо двигать, но, уверен, что
наш трек, из-за того, что он действительно крутой, обязательно кого-то подвинет.
Время покажет.