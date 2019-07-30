Популярный певец представил поклонникам хит LUNA. Иракли Пирцхалава записал композицию совместно с известной исполнительницей Ликой Стар.

Популярный певец представил поклонникамхит "LUNA". Иракли Пирцхалава записал композицию совместно с известной исполнительницейЛикой Стар.Ремейк создан по мотивам песни "Одинокая луна",выпущенной Ликой еще в 1996 году. Тогда она набрала бешенную популярность ииграла практически из каждого магнитофона.По словам Иракли, недавно он встретил Лику на одной извечеринок. "Мы болтали, и я решил ей признаться, что когда-то был от нее безума. У меня буквально текли слюни от Лики, в голове рождались фантазии отбурлящих гормонов. Да! Так ей и сказал (смеется – Прим. ред.). Ее знаменитыйхит "Одинокая луна" играл на каждой моей дискотеке. Я не мог даже подумать, чтокогда-то запишу дуэт с девушкой, в которую так влюблен!" – признался певец."Узнав о моей юношеской любви к ней, Лика посмеялась,а я подумал: почему бы не сделать ремейк на ее хит? Так и была создана "LUNA",– поделился Поклонники исполнителя уже оценили отрывок трека в егоInstagram и оставили множество восторженных комментариев. "Круто!", "Классныйремейк", "На репите", – написали пользователи соцсети.Напомним, что уже не впервые создает ремейки.Ранее он уже перепел треки: "Я – это ты" Мурата Насырова, "Не верь слезам" Шурыи "Лететь" Амеги.Не проснулись ли старые чувства во времясоздания ремейка?Проснулись, скорее, новые чувства, чем старые. Ликапо-прежнему прекрасна, сексуальна и очень красива, она – настоящий огонь, ноневероятно требовательна. Одна фотосессия чего стоит. Получилось оченьчувственно, не правда ли? Мы как будто сошли с ума.Как думаете, получится свежим трекомподвинуть с пьедестала Ольгу Бузову? Ушла ее эпоха?У нас нет задачи кого-либо двигать, но, уверен, чтонаш трек, из-за того, что он действительно крутой, обязательно кого-то подвинет.Время покажет.