Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы в ходе несанкционированных акций 27 июля грубо нарушали законодательство.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы в ходе несанкционированных акций 27 июля грубо нарушали законодательство.Об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе интервью телеканалу "ТВ Центр".Он подчеркнул, что протестующим были нужны "не выборы, а беспорядки", отметив, что "люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо закон попирают".Собянин опроверг информацию о том, что несанкционированные акции начались после того, как Московская городская избирательная комиссия не зарегистрировала ряд кандидатов на выборы Мосгордумы, подчеркнув, что причина беспорядков "в желании нелегитимным путем присвоить эту власть".Он пояснил, что незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акцию еще до решения об их регистрации или отказе в регистрации.Столичный градоначальник напомнил, что жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги и подчеркнул, что некоторые участники несанционированной акции 27 июля не были жителями Москвы.Собянин сообщил также о том, что организатор митинга 3 августа — Либертарианская партия отказалась от намерения провести согласованную с властями Москвы акцию на проспекте академика Сахарова. Мэр расценил это как подготовку к новой провокации для москвичей.