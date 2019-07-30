Специалисты оценили фотографии путешественников при помощи технологии компьютерного зрения и составили рейтинг самых популярных с точки зрения фото мест планеты.

Самым популярным объектов стала Эйфелева башня в Париже. На втором месте – сразу две достопримечательности в Риме: Колизей и фонтан Треви.Собор Саграда Фамилия в Барселоне занял четвертое место, Собор Парижской Богоматери оказался на пятом – не известно, поднимется или опустится он в рейтинге после грандиозного пожара, поразившего весь мир.На шестом месте – Йенский мост в Париже, на седьмом Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции. Восьмое место у Миланского собора, девятое – у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, замыкает десятку кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.В России туристы чаще всего фотографируют Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, а также Дворцовую площадь и сады Петергофра в Петербурге. На третьем по популярности месте – соборная мечеть Кул-Шариф в Казани, пишет Рамблер.