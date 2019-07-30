Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Плюскина Михаила Ивановича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Плюскина Михаила Ивановича, 1938 года рождения, который 03 июля 2019 года ушел из дома в г. Троицк и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: вид 75-80 лет, славянской внешности, рост 165-170 см., короткие седые волосы, имеет лобную залысину, глаза карие.Особые приметы: родинка на подбородке с левой стороны, шрам от аппендицита с правой стороны.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79