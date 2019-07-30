Бразильский полузащитник московского Спартака Фернандо продолжит карьеру в китайском Бэйцзин Гоань, 27-летний хавбек подписал соглашение с командой из Пекина, подробности которого не разглашаются.

Бразильский полузащитник московского "Спартака" Фернандо продолжит карьеру в китайском "Бэйцзин Гоань", 27-летний хавбек подписал соглашение с командой из Пекина, подробности которого не разглашаются."Спартак" благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо, удачи в Пекине", – сообщает пресс-служба "красно-белых".