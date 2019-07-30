Певица просмотрела и прокомментировала каверы на собственные песни. От одной из композиций в мужском исполнении Лолита Милявская обомлела и растаяла.

Певицапросмотрела и прокомментировала каверы на собственные песни. От одной из композиций в мужском исполнении Лолита Милявская обомлела и растаяла.Юноша по имени Хабиб Шарипов спел под гитару песню "Анатомия".Знаменитость призналась, что она ее любимая. "Вот если бы мне молодой человеккогда-нибудь бы спел такую песню, – все", – отметила Лолита Милявская на YouTube-канале Glamour TV.По словам артистки, из-за слов "Твои губы – по сутичужой рот", песню когда-то назвали пошлой. "А мне кажется, она самая чистая.Гитарка звучит приятно. "Твои руки – всего лишь набор мышц"... О, возбудил.Возбудил, браво, браво!" – эмоционально отреагировала на исполнение