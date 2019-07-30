Российский танкер Nika Spirit и изъятые с него документы арестованы. Это решение вынес украинский суд, написал на своей странице в социальной сети Facebook главный военные прокурор Незалежной Анатолий Матиос.

Российский танкер Nika Spirit и изъятые с него документы арестованы. Это решение вынес украинский суд, написал на своей странице в социальной сети Facebook главный военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос.Также он утверждает, что украинская сторона при задержании российского танкера соблюдала все международные соглашения. СБУ имеет право проводить следственные действия на иностранном речном или морском транспорте на территории Украины, не спрашивая ни у кого разрешения, добавил Матиос.Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины задержала российский танкер Nika Spirit в порту Исмаил. К экипажу судна у силовиков претензий не было, поэтому его отпустили на родину. А корабль, по мнению украинцев, на самом деле называется Neyma. Якобы его использовали для того, чтобы перекрыть пролет Крымского моста, когда там хотели пройти военные корабли флота Украины.24 ноября 2018 года бронекатера ВСУ "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" пытались незаконно войти в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Однако их перехватили пограничные корабли.