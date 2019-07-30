В Мюнхене завершился полуфинальный матч международного турнира Audi Cup-2019 между мадридским Реалом и лондонским Тоттенхэм Хотспур. Английские футболисты оказались сильнее соперников из Испании, добившись минимальной победы со счетом 1:0.

В Мюнхене завершился полуфинальный матч международного турнира Audi Cup-2019 между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Английские футболисты оказались сильнее соперников из Испании, добившись минимальной победы со счетом 1:0.Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий "шпор" Харри Кейн. Отыграться подопечные Зинедина Зидана так и не смогли.30 июля чуть позже во втором полуфинале турнира встретятся мюнхенская "Бавария" и стамбульский "Фенербахче". Матч между ними начнется в 21:30 по московскому времени.