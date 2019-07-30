В США — новый громкий скандал на почве расизма. Сегодня сотни политиков афроамериканского происхождения заявили, что будут бойкотировать все мероприятия, на которых появится Дональд Трамп. Что стало поводом и чем на бойкот ответил сам американский президент?

В США — новый громкий скандал на почве расизма. Сегодня сотни политиков афроамериканского происхождения заявили, что будут бойкотировать все мероприятия, на которых появится Дональд Трамп. Что стало поводом и чем на бойкот ответил сам американский президент?В американском Джеймстауне планировали с размахом отпраздновать 400-летие создания в Новом свете первого парламента и вспомнить как тогда же, 400 лет назад, на португальском корабле на континент прибыли первые чернокожие рабы. Но все мероприятия оказались омрачены прибытием Дональда Трампа. Демократы объявили бойкот и обвинили президента США в расизме из-за того, что он назвал город Балтимор, где живут в основном афроамериканцы, крысиной дырой. На своей странице в Twitter он написал:"Конгрессмен Каммингс кричит и негодует по поводу условий на нашей южной границе, в то время как его округ в Балтиморе намного хуже и опаснее. Он считается худшим в США. Округ Каммингса отвратительный и кишащий крысами".То, что Балтимор совсем не "город-очарование", а именно такое название пытались продвигать рекламщики еще с середины семидесятых годов, в Америке ни для кого не секрет. Здесь рекордная безработица и разгул преступности, зашкаливающий уровень убийств. Факт и в том, что десятилетиями преимущественно афроамериканское население выбирает в местную власть демократов. Но досталось все равно вспомнившему обо все этом Дональду Трампу."Трамп нападает на всех. Он грубый, злой. Если речь идет о городе, где живут в основном темнокожие, то это место, кишащее преступностью. Если речь идет о цветном лидере, то он посылает его или ее туда, откуда они прибыли. Ему нравится быть провокатором. Такой президент — это провал для страны", — заявил бывший советник президента США Барака Обамы Вэн Джонс.Президент США, по традиции, защищается нападением. Трамп обвинил в проблемах города чернокожего конгрессмена от седьмого округа Балтимора, легенду американского правозащитного движения Элайджу Каммингса, назвав его расистом и бездельником."Я самый нерасистский человек в мире. А в Балтиморе люди живут в аду. То, что я говорю, помогает Балтимору и другим городам, в которых правят демократы, обличать коррупцию. Белый дом и я лично получили много писем и телефонных звонков от афроамериканцев, которые благодарят меня за то, что я вмешался", — заявил президент США.Трамп, конечно, несколько раз упомянул, что именно при нем, а не при чернокожем президенте Обаме, уровень безработицы среди афроамериканцев упал до исторического минимума, а уровень благосостояния, напротив, значительно вырос. Но обвинения в том, что Трамп расист не утихают.В эту избирательную кампанию демократы похоже взялись разыгрывать расистскую карту. Ведь все другие (история отношений Трампа с женщинами, обвинения в связях с Россией) не сыграли и были биты.