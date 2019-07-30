Российские туристы могут быть недовольны не только несоответствию номера отеля его изображению в интернете, но также и меню подушек, и фруктами.

Однако основные претензии связаны с ожиданием и реальностью: люди видят красивые картинки в интернете, создают в воображении определенный образ отеля, но, приехав, получают прозу жизни."Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха - такие нюансы не передаст ни одна фотография", - рассказал РИА Новости член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.Часто появляются претензии и к питанию, и в этом случае приходится объяснять нюансы фактора сезонности: в мае не стоит ждать арбузов, а в октябре – клубнику.Бывает, что туристы жалуются на подушки – слишком жесткие, слишком мягкие, слишком узкие или слишком широкие. Сейчас многие отели в разных странах мира готовы предоставить меню подушек – чтобы выбрать подходящую, достаточно обратиться на ресепшен.