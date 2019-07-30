В подмосковном Одинцове назревает большой скандал. После того, как на первом этаже одной из многоэтажек начался большой ремонт, по стенам поползли трещины. Обеспокоенные жильцы решили выяснить, что происходит. А когда увидели перепланировку, испугались еще больше.

В подмосковном Одинцове назревает большой скандал. После того, как на первом этаже одной из многоэтажек начался большой ремонт, по стенам поползли трещины. Обеспокоенные жильцы решили выяснить, что происходит. А когда увидели перепланировку, испугались еще больше.Люди в панике набирают телефоны экстренных служб: из-за ремонтных работ на первом этаже расположенные выше квартиры заволокло густым облаком строительной пыли.Новый арендатор площадей на первом этаже дома в Одинцове устроил глобальную перепланировку. По информации жителей, в этом помещении будет располагаться хостел: 18 комнат, в которых будут жить 180 человек.- Эти люди будут ошиваться по всей площадке, будут страдать соседние дома, не только наши. Мы категорически против.- У нас вокзал рядом — это бомжи, это и так сложно, теперь плюс эти мигранты. Как нам жить?Кроме нежелательного соседства людям не нравится, как проводятся работы: во дворе постоянно строительный мусор, пыль и шум. Работают и после 22 часов вечера. Обращения в полицию результатов не дают.- Шумы, стуки, и не просто стуки — сваливают сюда мусор мешками. Пыль поднимается до 7 этажа.Раньше в этом помещении располагалось отделение миграционной службы, поэтому, что такое соседство с мигрантами, жильцы дома знают не понаслышке.- Больше 30 лет здесь существовал паспортный стол. С нами тоже никто не считался. Здесь постоянно были драки, переклички. Ночью дрались, ругались, спали на детской площадке.Затем помещение пустовало, и вот несколько недель назад начался ремонт. Когда стало известно о приезде съемочной группы, работы встали. Дверь в помещение закрыта. Арендатор — компания "Уют тайм" — на звонки журналистов так и не ответила. Но через окно удалось рассмотреть, что помещение основательно перестраивают.- Перегородки снесены, выкопано что-то посредине бетонной стяжки.- Нужно обязательно проверить, сносят ли они несущие конструкции, это угрожает разрушением дома, это очень серьезно.Эти фотографии сделаны жителями. Видно, что снесена стена толщиной почти в полметра. В местной администрации пояснили, что разрешение на перепланировку никто не давал."Был выезд комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом, который зафиксировал незаконную перепланировку, по результатам которой был составлен акт и вручен арендатору. В нем предписывалось восстановить стены в прежних границах и освободить помещение в связи с нарушением договора", — сообщила Ольга Соколова, старший инспектор отдела аренды и сделок с имуществом Одинцовского городского округа.Тем не менее работы не прекращаются. Если арендатор будет восстанавливать то, что разрушил, значит впереди у жителей дома еще несколько непростых месяцев. А пока они для подстраховки написали заявление в жилищную инспекцию и прокуратуру.