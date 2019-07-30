Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Очередные откровения про Крымский мост озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, переправа начала трещать по швам.

Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Очередные "откровения" про Крымский мост озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, переправа "начала трещать по швам".Крымский мост имеет для России стратегическое значение,сказал генерал в беседе с украинским изданием "Обозреватель". Богданнапомнил, что Москва взялась за модернизацию Черноморского флота, ставит врегионе новейшие системы противовоздушной обороны.Кроме того, в Крыму находятся 40 тысяч российскихвоеннослужащих, напомнил эксперт. "И все это требует соответствующеготранспортного сообщения", – подчеркнул генерал-лейтенант.По его мнению, именно для этого была построена переправачерез Керченский пролив. "Кстати, Крымский мост начал трещать пошвам", – заявил Богдан, видимо, имея в виду прогнозы российского ученогоЮрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает возможными проблемами спереправой.В сложившейся ситуации Украина должна потребовать у мировойобщественности усиления антироссийских санкций, полагает Богдан. Кроме того,считает эксперт, Крыму и Севастополю нужно придать статус демилитаризованнойзоны.Пока украинцы распространяют бестолковые фейки про , возведение переправы подходит к концу. На днях строители уложили всешпалы и рельсы для железной дороги. Продажи билетов на поезда через переправуначнутся в сентябре.Ожидается, что железнодорожная часть будет открыта к концугода. свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь,Севастополь, Евпаторию – с Москвой и Санкт-Петербургом.