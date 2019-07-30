Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Очередные откровения про Крымский мост озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, переправа начала трещать по швам.
Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Очередные "откровения" про Крымский мост озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, переправа "начала трещать по швам".
Крымский мост имеет для России стратегическое значение,
сказал генерал в беседе с украинским изданием "Обозреватель". Богдан
напомнил, что Москва взялась за модернизацию Черноморского флота, ставит в
регионе новейшие системы противовоздушной обороны.
Кроме того, в Крыму находятся 40 тысяч российских
военнослужащих, напомнил эксперт. "И все это требует соответствующего
транспортного сообщения", – подчеркнул генерал-лейтенант.
По его мнению, именно для этого была построена переправа
через Керченский пролив. "Кстати, Крымский мост начал трещать по
швам", – заявил Богдан, видимо, имея в виду прогнозы российского ученого
Юрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает возможными проблемами с
переправой.
В сложившейся ситуации Украина должна потребовать у мировой
общественности усиления антироссийских санкций, полагает Богдан. Кроме того,
считает эксперт, Крыму и Севастополю нужно придать статус демилитаризованной
зоны.
Пока украинцы распространяют бестолковые фейки про , возведение переправы подходит к концу. На днях строители уложили все
шпалы и рельсы для железной дороги. Продажи билетов на поезда через переправу
начнутся в сентябре.
Ожидается, что железнодорожная часть будет открыта к концу
года. свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь,
Севастополь, Евпаторию – с Москвой и Санкт-Петербургом.