На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении поездов, Из-за падения человека на рельсы. Поезда ходят с увеличенным интервалом.

На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении поездов, Из-за падения человека на рельсы. Поезда ходят с увеличенным интервалом.На южном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.— Московское метро (@MetroOperativno) 30 июля 2019 г."На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о двух случаях падения людей на рельсы московского метро во вторник. Первый инцидент произошел на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии, второй – на станции "Проспект мира" Кольцевой линии.