Отважный петербуржец вступил в схватку с тремя молодыми людьми, которые пытались проехать на своем Rolls-Royce по тротуару. Очевидец снял стычку на видео.

Отважный петербуржец вступил в схватку с тремя молодыми людьми, которые пытались проехать на своем Rolls-Royce по тротуару. Очевидец снял стычку на видео.Стычка произошла днем 29 июля на Комендантском проспекте после того, как мужчина встал на пути двигавшейся по тротуару люксовой иномарки с подмосковными номерами. Первоначально из Rolls-Royce вышел один молодой человек, но справиться с пешеходом самостоятельно ему не удалось, несмотря на пущенный в ход перцовый баллончик. На подмогу подоспели водитель и еще один пассажир — совместными усилиями они смогли раздеть несговорчивого мужчину и вынудили его отступить, после чего уехали.Пострадавший обратился за помощью к медикам, у него диагностировали легкий вред здоровью. Удалось ли стражам порядка найти владельца Rolls-Royce, остается неизвестным.