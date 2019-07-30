Научно-исследовательское судно Профессор Молчанов отложило научные работы, чтобы взять курс к яхте Крейсер, которая терпит бедствие в Белом море. Судно потеряло ход и стало подавать сигналы бедствия.

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" отложило научные работы, чтобы взять курс к яхте "Крейсер", которая терпит бедствие в Белом море.Ранее сообщалось, что во вторник утром, 30 июля, в море произошло ЧП с пассажирской яхтой, на которой находятся шесть человек. Судно потеряло ход и стало подавать сигналы бедствия. На сайте ГУ МЧС России по Архангельской области отметили, что угрозы судну и экипажу нет.Капитан "Профессора Молчанова" Сергей Хохлов рассказал, что погодные условия в районе бедствия "Крейсера" крайне тяжелые. Отмечается ветер порывами 22-27 метров в секунду, а высота волны достигает 2,9-4,5 метра, сообщает РИА Новости.По словам Хохлова, в 12:55 по московскому времени они получили по факсимильной связи сообщение от морского спасательного центра Архангельска, в котором узнали, что в Белом море терпит бедствие яхта "Крейсер". Экипаж "Профессора Молчанова" получил указание следовать в район происшествия, оказывать поддержку в спасении, а также держать связь с отправленным ранее на помощь судном "Академик Николай Страхов".Сергей Хохлов отметил, что с судна "Академик Николай Страхов" поступила информация о том, что у яхты вышел из строя генератор, нет хода, отсутствует освещения и в настоящее время пропала радиосвязь, которая связана, по всей видимости, с разрядившимися аккумуляторами. Также отмечено, что "Крейсер" дрейфует со скоростью 7 узлов, а связь с внешним миром у него полностью отсутствует.По словам капитана "Профессора Молчанова", они следуют в место бедствия для оказания помощи в спасении человеческих жизней. Хохлов отметил, что добираться экипаж туда будет около трех часов. Капитан рассказал, что на борту яхты находятся шесть человек, в числе которых сотрудники нацпарка "Русская Арктика" Иван Мизин и Юрий Молодцов, а также четыре члена экипажа.