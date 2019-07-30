Милана Тюльпанова недавно оформила развод с футболистом Александром Кержаковым. Говорят, теперь она счастлива в отношениях с другим спортсменом.

Милана Тюльпанова недавно оформила развод с футболистом Александром Кержаковым. Говорят, теперь она счастлива в отношениях с другим спортсменом.Почти год длился бракоразводный процесс между Александром Кержаковым и Миланой Тюльпановой. В ходе него бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге, суд принял решение оставить жить мальчика у матери. Теперь футболист обязан платить алименты. После развода Милана Тюльпанова не сидит без дела. Она создала центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также собирает документы, чтобы стать депутатом.Говорят, и в личной жизни Миланы все постепенно налаживается. Так, утверждает, что Тюльпанова встречается с защитником юниорской сборной России по хоккею 19-летним Егором Замулой. О романе с юным спортсменом Милана Тюльпанова высказалась крайне осторожно. "Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону", – рассказала она.Напомним, Милана Тюльпанова и Александр Кержаков прожили в браке чуть больше трех лет. Отношения у футболиста с женой стали стремительно портиться после того, как у нее умер отец, сенатор Вадим Тюльпанов. Убитая горем Милана хоронила отца, будучи на девятом месяце беременности. Вскоре после ужасного события женщина родила сына, которого мечтала показать своему папе, но этого так и не случилось.А затем и вовсе разразился скандал. Александр Кержаков обвинил в пристрастии к запрещенным препаратам, забрал сына и потребовал развода, если та не возьмет себя в руки. Плачущая женщина записала видеообращение, в котором призналась в своей пагубной зависимости и пообещала лечиться, лишь бы вернуть мальчика. Милана отправилась в Таиланд, где провела некоторое время. Сообщалось, что там она проходила реабилитацию и полностью избавилась от плохой привычки.Впрочем, от развода Кержакова и Тюльпанову это не спасло. Защитник Миланы, звездный адвокат Александр Добровинский смог доказать, что у его подопечной не было никакой зависимости. Якобы это вынудил Милану сделать такое заявление. В суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Тюльпанова не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в ее пользу.