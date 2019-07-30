На территории музея Ясная Поляна впервые открылась летняя школа для учителей-словесников. Двадцать восемь учителей из российских регионов и коллеги из Белоруссии будут взаимодействовать с филологами, критиками, литературоведами и музейными специалистами.

На территории музея "Ясная Поляна" впервые открылась летняя школа для учителей-словесников. Двадцать восемь учителей из российских регионов и коллеги из Белоруссии будут взаимодействовать с филологами, критиками, литературоведами и музейными специалистами.Основная цель школы — это навыки практической работы. Учащиеся будут обсуждать идей в группах и с модератором, проводить круглые столы. Кроме того, ожидается встреча с писателем, литературоведом, автором нескольких книг о Льве Толстом Павлом Басинским.Как рассказала ГТРК "Тула" учитель литературы из Аничкового лицея Санкт-Петербурга Нина Гущина, летняя школа даст возможность общения с коллегами из разных уголков нашей страны. понять, что ты не один, что у всех есть свои авторские наработки и идеи.