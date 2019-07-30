Экс-президент Украины Петр Порошенко нелепо оправдался за провал на выборах в Верховную раду, где его партия Европейская солидарность набрала около 9% голосов. Бывший глава государства заявил, что стал жертвой других, более удачливых политиков.
Экс-президент Украины Петр Порошенко нелепо оправдался за провал на выборах в Верховную раду, где его партия "Европейская солидарность" набрала около 9% голосов. Бывший глава государства заявил, что стал жертвой других, более удачливых политиков.
По словам Порошенко, на выборы шли десятки партий, которые имели
схожую с "Европейской солидарностью" идеологию. В частности, такой
политсилой была "Украинская стратегия" премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана.
В беседе с "Украинской правдой" экс-президент
заявил, что эти партии получали от "Европейской солидарности"
предложения объединить силы, но отказались. "У нас были все шансы занять второе
место", – уверен Порошенко.
В неубедительном результате своей партии бывший президент
усмотрел также происки недругов. По его словам, против "Европейской
солидарности" работали некие "организованные группы" и даже
министерство внутренних дел. Ведомство с 2014 года возглавляет Арсен Аваков -
один из главных врагов .
Бывший президент поспешил покинуть Украину, не дожидаясь
окончательного формирования нового состава Верховной рады. Накануне СМИ
сообщили, что семья Порошенко в полном составе выехала за границу без
сопровождения охраны. Сообщается, что политик и его близкие на двух самолетах
полетели в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.
Бывший лидер Украины покинул страну после допроса в
Государственном бюро расследований. Против политика и его окружения возбуждено
11 уголовных дел. подозревают в узурпации власти, коррупции,
легализации преступных доходов и по другим статья уголовного кодекса.