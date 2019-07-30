Экс-президент Украины Петр Порошенко нелепо оправдался за провал на выборах в Верховную раду, где его партия Европейская солидарность набрала около 9% голосов. Бывший глава государства заявил, что стал жертвой других, более удачливых политиков.

Экс-президент Украины Петр Порошенко нелепо оправдался за провал на выборах в Верховную раду, где его партия "Европейская солидарность" набрала около 9% голосов. Бывший глава государства заявил, что стал жертвой других, более удачливых политиков.По словам Порошенко, на выборы шли десятки партий, которые имелисхожую с "Европейской солидарностью" идеологию. В частности, такойполитсилой была "Украинская стратегия" премьер-министра УкраиныВладимира Гройсмана.В беседе с "Украинской правдой" экс-президентзаявил, что эти партии получали от "Европейской солидарности"предложения объединить силы, но отказались. "У нас были все шансы занять второеместо", – уверен Порошенко.В неубедительном результате своей партии бывший президентусмотрел также происки недругов. По его словам, против "Европейскойсолидарности" работали некие "организованные группы" и дажеминистерство внутренних дел. Ведомство с 2014 года возглавляет Арсен Аваков -один из главных врагов .Бывший президент поспешил покинуть Украину, не дожидаясьокончательного формирования нового состава Верховной рады. Накануне СМИсообщили, что семья Порошенко в полном составе выехала за границу безсопровождения охраны. Сообщается, что политик и его близкие на двух самолетахполетели в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.Бывший лидер Украины покинул страну после допроса вГосударственном бюро расследований. Против политика и его окружения возбуждено11 уголовных дел. подозревают в узурпации власти, коррупции,легализации преступных доходов и по другим статья уголовного кодекса.