Федерация футбола Англии объявила о введении нового правила временных удалений футболистов за споры с арбитром. Новые санкции для игроков начнут действовать с сезона-2019/2020.

Федерация футбола Англии объявила о введении нового правила временных удалений футболистов за споры с арбитром. Новые санкции для игроков начнут действовать с сезона-2019/2020.Нововведение будет работаться на всех уровнях массового футбола до пятой английской лиги, а также до третьей женской лиги. Решение о наказании будет принимать судья, футболисту же будет показана желтая карточка, после чего он на десять минут отправится на скамейку штрафников. Два временных штрафа приведут к удалению игрока до конца встречи."В течении последних двух сезонов мы протестировали это правило в 31-й лиге, – сообщает пресс-служба Федерации футбола Англии. – После положительных отзывов, в рамках улучшения игрового опыта, мы приняли решение принять его официально".Также Федерация футбола Англии выпустила интерактивное видео, рассказывающее в подробностях о том, как новое правило будет работать.