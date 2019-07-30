"По имеющейся информации, таким образом злоумышленник хотел привлечь к себе внимание владелицы автомобиля", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ОМВД России по району Хамовники поступило сообщение о том, что на Фрунзенской набережной города Москвы неизвестный разбил два передних боковых стекла иномарки. Подозреваемый задержан участковым уполномоченным полиции на месте происшествия и доставлен в территориальное подразделение.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По имеющейся информации, таким образом злоумышленник хотел привлечь к себе внимание владелицы автомобиля», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео