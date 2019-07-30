Из-за происшествия в ближайших домах отключили воду

Из-за происшествия в ближайших домах отключили водуУтром 29 июля в Гусь-Хрустальном на пересечении улиц Октябрьская и Муравьева-Апостола на дороге образовался большой провал. Фотографии выложили в социальные сети местные жители. Они же рассказали, что из-за происшествия в ближайших домах отключили воду.По информации пресс-службы администрации Гусь-Хрустального, причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, дорога провалилась из-за прорыва магистральной трубы. Хотя замену труб на данном участке проводили в 2018 году. Власти считают этот случай гарантийным.Водоснабжение в домах восстановили.