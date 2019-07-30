Житель Индии Радж Кумар распивал дома спиртные напитки, когда к нему заползла змея. Она укусила Кумара, а тот в ответ укусил ее и вдобавок растерзал на куски. Оказалось, это был безобидный уж, но Кумара все-таки отвезли в больницу в критическом состоянии и с кусками змеи в мешке.

Уникальный случай произошел в индийском штате Уттар Прадеш: в местную больницу привезли мужчину с растерзанной на куски змеей.Как рассказал отец пациента, его сын Радж Кумар распивал дома спиртные напитки, когда к нему заползла змея.Она укусила Кумара, а тот в ответ укусил ее и вдобавок растерзал на куски. После этого пьянчужке стало плохо, в больницу его доставили в критическом состоянии, передает Reuters.Правда, причина сильного недомогания не сообщается – известно лишь, что змея, которую укусил индиец, была неядовитой – обычным ужом.Доктор Сингх, к которому на лечение попал Кумар, признался, что не раз лечил людей, которых укусила змея, но впервые видит пациента, который сам укусил пресмыкающееся, да еще и привез его в мешке.