Как выяснилось, делал он это на почве личных неприязненных отношений к хозяйке одной из машин

Как выяснилось, делал он это на почве личных неприязненных отношений к хозяйке одной из машинЖителю Московской области признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества.В ноябре прошлого года мужчина в ночное время камнем повредил автомобили Volkswagen и Daewoo, выбив у них стекла и разбив фары. Как выяснилось, делал он это на почве личных неприязненных отношений к хозяйке машины Daewoo, из-за злости и «подогретой» изрядным употреблением алкоголя ревности. При этом злоумышленник перепутал в темноте автомобили, по ошибке повредив еще и Volkswagen.Мужчине назначили наказание в виде штрафа, также взыскали сумму ущерба.