Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 85 миллионов рублей.Как сообщалось ранее, (https://77.мвд.рф/news/item/15209256/) сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по г. Москве пресекли деятельность организованной группы.Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 7 подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Полицейскими проведено 8 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28